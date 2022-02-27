Португалия
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Бенфика поддержала Украину, дав Яремчуку капитанскую повязку под овации трибун
Трогательно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальская "Бенфика" в матче 24-го тура чемпионата Португалии принимала "Гимарайш". С капитанской повязкой "орлов" на поле вывел Ян Вертонген. Украинский нападающий Роман Яремчук появился на поле на 62-й минуте в результате замены.
Украинец под трогательные овации трибун получил капитанскую повязку. Так "Бенфика" поддержала нашу страну в борьбе с оккупантом.
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Бенфики".
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.02.2022 в 22:14
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 22:04
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