Бенфика поддержала Украину, дав Яремчуку капитанскую повязку под овации трибун

Португальская "Бенфика" в матче 24-го тура чемпионата Португалии принимала "Гимарайш". С капитанской повязкой "орлов" на поле вывел Ян Вертонген. Украинский нападающий Роман Яремчук появился на поле на 62-й минуте в результате замены.

Украинец под трогательные овации трибун получил капитанскую повязку. Так "Бенфика" поддержала нашу страну в борьбе с оккупантом.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Бенфики".