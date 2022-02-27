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Бенфика поддержала Украину, дав Яремчуку капитанскую повязку под овации трибун

Португалия
(1 голосов)

Трогательно

Бенфика поддержала Украину, дав Яремчуку капитанскую повязку под овации трибун

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Португальская "Бенфика" в матче 24-го тура чемпионата Португалии принимала "Гимарайш". С капитанской повязкой "орлов" на поле вывел Ян Вертонген. Украинский нападающий Роман Яремчук появился на поле на 62-й минуте в результате замены.

Украинец под трогательные овации трибун получил капитанскую повязку. Так "Бенфика" поддержала нашу страну в борьбе с оккупантом.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Бенфики".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.02.2022 в 22:14
Дякуємо Вам, Європа. Чесно, не очікував такої підтримки від них всіх.
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 22:04
Спасибо ребята. Спасибо всей Европе!
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+2
0

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