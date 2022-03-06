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Яремчук провел матч чемпионата Португалии с черной повязкой на руке

Португалия
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Яремчук провел матч чемпионата Португалии с черной повязкой на руке

Фото: The Sun

UA-Футбол
Новина українською

Португальская "Бенфика" вчера добыла непростую победу в рамках местного чемпионата. Роман Яремчук провел на поле 70 минут, не отличившись голевыми действиями.

Однако португальская пресса обратила внимание на черную повязку на его руке. Скорее всего, таким образом форвард чтил память погибших украинцев из-за нападения рф.

Яремчук провел матч чемпионата Португалии с черной повязкой на руке - изображение 1

Ранее Роман получил капитанскую повязку, а болельщики "Бенфики" поддержали его аплодисментами.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
Record

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