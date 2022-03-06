Португалия
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Яремчук провел матч чемпионата Португалии с черной повязкой на руке
Нужно объяснять причину?
Фото: The Sun
Португальская "Бенфика" вчера добыла непростую победу в рамках местного чемпионата. Роман Яремчук провел на поле 70 минут, не отличившись голевыми действиями.
Однако португальская пресса обратила внимание на черную повязку на его руке. Скорее всего, таким образом форвард чтил память погибших украинцев из-за нападения рф.
Ранее Роман получил капитанскую повязку, а болельщики "Бенфики"
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Источник:Record
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