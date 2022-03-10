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Легенды Бенфики помогают собирать гуманитарную помощь для Украины

Португалия
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Клуб Романа Яремчука помогает Украине во время войны

Легенды Бенфики помогают собирать гуманитарную помощь для Украины

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

"Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук, с начало военного вторжения рф активно поддерживает наш народ и осуждает действия агрессора.

Португальский клуб проводит сбор гуманитарной помощи для украинцев, которые подверглась нападению со стороны российских оккупантов."Бенфика" готовит к отправке множество вещей первой необходимости. Это, в частности, продукты питания, одежда, детские принадлежности, средства гигиены и т.д.

К благородной миссии присоединились даже несколько легенд лиссабонского клуба. Среди них – Луизао, а также Руй Кошта, который поиграл с Андреем Шевченко в "Милане", а сейчас является президентом "Бенфики".

"Это не только спортивная, но и важная социальная миссия. Что-то большее, чем гол – это очень важная игра для многих людей в нынешней ситуации", – заявил президент "Бенфики".

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В статье: Бенфика (Лиссабон)
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Источник:
slbenfica.pt

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