Легенды Бенфики помогают собирать гуманитарную помощь для Украины

"Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук, с начало военного вторжения рф активно поддерживает наш народ и осуждает действия агрессора.

Португальский клуб проводит сбор гуманитарной помощи для украинцев, которые подверглась нападению со стороны российских оккупантов."Бенфика" готовит к отправке множество вещей первой необходимости. Это, в частности, продукты питания, одежда, детские принадлежности, средства гигиены и т.д.

К благородной миссии присоединились даже несколько легенд лиссабонского клуба. Среди них – Луизао, а также Руй Кошта, который поиграл с Андреем Шевченко в "Милане", а сейчас является президентом "Бенфики".

"Это не только спортивная, но и важная социальная миссия. Что-то большее, чем гол – это очень важная игра для многих людей в нынешней ситуации", – заявил президент "Бенфики".