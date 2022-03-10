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У Яремчука симптомы гриппа
Но тренер рассчитывает на него в ближайшем матче
Фото: SL Benfica
У нападающего "Бенфики" Романа Яремчука симптомы гриппа. Об этом сообщил главный тренер "орлов" Нельсон Вериссимо сегодня.
Его команду ожидает поединок чемпионата Португалии против "Визелы" в пятницу, 11 марта. А уже во вторник лиссабонцы сыграют ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса".
"У Яремчука симптомы гриппа, но мы считаем, что он будет доступен к завтрашней игре", - сказал Вериссимо.
В то же время, один из конкурентов Яремчука в атаке, Харрис Сеферович всё ещё не в обойме. Австриец в последний раз выходил на поле ещё в середине января.
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