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У Яремчука симптомы гриппа

Португалия
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Но тренер рассчитывает на него в ближайшем матче

У Яремчука симптомы гриппа

Фото: SL Benfica

UA-Футбол
Новина українською

У нападающего "Бенфики" Романа Яремчука симптомы гриппа. Об этом сообщил главный тренер "орлов" Нельсон Вериссимо сегодня.

Его команду ожидает поединок чемпионата Португалии против "Визелы" в пятницу, 11 марта. А уже во вторник лиссабонцы сыграют ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

"У Яремчука симптомы гриппа, но мы считаем, что он будет доступен к завтрашней игре", - сказал Вериссимо.

В то же время, один из конкурентов Яремчука в атаке, Харрис Сеферович всё ещё не в обойме. Австриец в последний раз выходил на поле ещё в середине января.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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