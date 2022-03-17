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Португальский клуб приютил семью воспитанника киевского Динамо
Клуб оперативно помог с эвакуацией в Португалию
Фото: facebook.com/SCBragaOficial
Португальская "Брага" помогла с эвакуацией из Киева семьи воспитанника "Динамо" Богдана Исаченко.
"Богдану Исаченко 18 лет, он вырос в Киеве, Украина. В футбол начал играть в 6-летнем возрасте, в 11 лет надев форму "Динамо" Киев. Недавно он прибыл в "Брагу", где начал тренироваться с "Брагой".
В его стране сейчас идет война, и молодой игрок обратился в клуб с просьбой спасти его семью. Клуб действовал оперативно и приютил его маму и сестру, помогая им с эвакуацией в Португалию.
Наталья и Варя Жержеруновы, мать и сестра Богдана Исаченко, прибыли в Португалию 13 марта. Наталья будет работать над баскетбольным проектом "Брага", а Варя, кроме нормальной интеграции в школьную среду, будет иметь возможность заниматься в баскетбольной секции", - говорится в сообщении португальского клуба.
Напомним, Исаченко – воспитанник киевского "Динамо". В текущем сезоне защищал цвета команды U-19.
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