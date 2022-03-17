Португальский клуб приютил семью воспитанника киевского Динамо

Португальская "Брага" помогла с эвакуацией из Киева семьи воспитанника "Динамо" Богдана Исаченко.

"Богдану Исаченко 18 лет, он вырос в Киеве, Украина. В футбол начал играть в 6-летнем возрасте, в 11 лет надев форму "Динамо" Киев. Недавно он прибыл в "Брагу", где начал тренироваться с "Брагой".

В его стране сейчас идет война, и молодой игрок обратился в клуб с просьбой спасти его семью. Клуб действовал оперативно и приютил его маму и сестру, помогая им с эвакуацией в Португалию.

Наталья и Варя Жержеруновы, мать и сестра Богдана Исаченко, прибыли в Португалию 13 марта. Наталья будет работать над баскетбольным проектом "Брага", а Варя, кроме нормальной интеграции в школьную среду, будет иметь возможность заниматься в баскетбольной секции", - говорится в сообщении португальского клуба.