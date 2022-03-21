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Протащил через все поле. Роскошный гол от одноклубника Яремчука в Бенфике. ВИДЕО
Получилось очень красиво!
Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images
С римским дерби и Эль-Класико всем вчера было как-то не до чемпионата Португалии.
А там было немало интересного.
К примеру, гол Рафы Силвы в матче "Бенфики" и "Эшторила".
Одноклубник Романа Яремчука подхватил мяч на своей половине поля и протащил его до чужих ворот, где эффектно отправил по назначению.
Rafa Silva went coast to coast for Benfica— B/R Football (@brfootball) March 21, 2022
(via @vsports_pt)pic.twitter.com/7YmdcYNMMe
Сам украинец провел на поле 62 минуты и во втором тайме уступил место Жоау Мариу.
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