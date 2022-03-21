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Протащил через все поле. Роскошный гол от одноклубника Яремчука в Бенфике. ВИДЕО

Португалия
(1 голосов)

Получилось очень красиво!

Протащил через все поле. Роскошный гол от одноклубника Яремчука в Бенфике. ВИДЕО

Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

С римским дерби и Эль-Класико всем вчера было как-то не до чемпионата Португалии.

А там было немало интересного.

К примеру, гол Рафы Силвы в матче "Бенфики" и "Эшторила".

Одноклубник Романа Яремчука подхватил мяч на своей половине поля и протащил его до чужих ворот, где эффектно отправил по назначению.

Сам украинец провел на поле 62 минуты и во втором тайме уступил место Жоау Мариу.

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В статье: Бенфика
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Комментарии (1)
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Party555 (Днепр)
21.03.2022 в 20:39
Гол года
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