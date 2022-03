Протащил через все поле. Роскошный гол от одноклубника Яремчука в Бенфике. ВИДЕО

С римским дерби и Эль-Класико всем вчера было как-то не до чемпионата Португалии.

А там было немало интересного.

К примеру, гол Рафы Силвы в матче "Бенфики" и "Эшторила".

Одноклубник Романа Яремчука подхватил мяч на своей половине поля и протащил его до чужих ворот, где эффектно отправил по назначению.

Rafa Silva went coast to coast for Benfica



(via @vsports_pt)pic.twitter.com/7YmdcYNMMe