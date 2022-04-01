Португалия
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Ждем голов. Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч против Браги
Важно сыграть хорошо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 28-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграет против "Браги".
Стал известен стартовый состав "орлов". Украинец Роман Яремчук получит свой шанс с первых минут поединка. Для форварда это вторая подряд игра с первых минут.
???? JÁ HÁ ONZE! ????#EPluribusUnum #SCBSLB #LigaPortugalbwin pic.twitter.com/t48A162Vep— SL Benfica (@SLBenfica) April 1, 2022
В текущем сезоне Яремчук отыграл за "Бенфику" 36 игр, совершил 14 результативных действий (8+4).
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