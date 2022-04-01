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Ждем голов. Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч против Браги

Португалия
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Важно сыграть хорошо

Ждем голов. Яремчук выйдет в старте Бенфики на матч против Браги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграет против "Браги".

Стал известен стартовый состав "орлов". Украинец Роман Яремчук получит свой шанс с первых минут поединка. Для форварда это вторая подряд игра с первых минут.

В текущем сезоне Яремчук отыграл за "Бенфику" 36 игр, совершил 14 результативных действий (8+4).

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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