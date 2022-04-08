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Тренер ПСВ может возглавить команду нападающего сборной Украины

Португалия
(1 голосов)

Руководство Бенфики уже договорилось о будущем договоре

Тренер ПСВ может возглавить команду нападающего сборной Украины

Роджер Шмидт

Новина українською

Тренер "ПСВ" Роджер Шмидт летом может возглавить португальскую "Бенфику", за которую выступает нападающий сборной Украины Роман Яренмук. Журналист Кристиан Фальк в своем Twitter сообщил, что руководство португальского клуба уже договорилось с немецким специалистом о будущем контракте.

Отметим, что "ПСВ" под руководством Шмидта сейчас занимает второе место в чемпионате Нидерландов.

Ранее Шмидт тренировал "Зальцбург", "Байер" и другие германские клубы.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) ПСВ (Эйндховен)
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Источник:
Журналист Кристиан Фальк

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