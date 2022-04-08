Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер ПСВ может возглавить команду нападающего сборной Украины
Руководство Бенфики уже договорилось о будущем договоре
Роджер Шмидт
Тренер "ПСВ" Роджер Шмидт летом может возглавить португальскую "Бенфику", за которую выступает нападающий сборной Украины Роман Яренмук. Журналист Кристиан Фальк в своем Twitter сообщил, что руководство португальского клуба уже договорилось с немецким специалистом о будущем контракте.
Отметим, что "ПСВ" под руководством Шмидта сейчас занимает второе место в чемпионате Нидерландов.
Ранее Шмидт тренировал "Зальцбург", "Байер" и другие германские клубы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Журналист Кристиан Фальк
Популярное сейчас
- Вылет Динамо U-19, Барселона и Аталанта без побед в Лиге Европы. Главные новости за 7 апреля
- ЛЕ. Вест Хэм - Лион 1:1. Яркое камео Тете
- россия угрожала дипломатам ООН перед приостановкой ее участия в Совете по правам человека
- Тренер Бенфики - об игре с Ливерпулем: Шансы команд примерно равны
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...