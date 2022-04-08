Тренер ПСВ может возглавить команду нападающего сборной Украины

Тренер "ПСВ" Роджер Шмидт летом может возглавить португальскую "Бенфику", за которую выступает нападающий сборной Украины Роман Яренмук. Журналист Кристиан Фальк в своем Twitter сообщил, что руководство португальского клуба уже договорилось с немецким специалистом о будущем контракте.

Отметим, что "ПСВ" под руководством Шмидта сейчас занимает второе место в чемпионате Нидерландов.

Ранее Шмидт тренировал "Зальцбург", "Байер" и другие германские клубы.