Минус один конкурент Яремчука. Лидер Бенфики покинет клуб летом

Лидер "Бенфики" Дарвин Нуньес летом покинет команду. Об этом передают зарубежные СМИ.

По их данным, отступные в контракте уругвайца равны 80 миллионам евро. Нуньес находится на радаре многих топ-клубов - "МЮ" следит за футболистом, "Арсенал" интересовался его ценой зимой.

Darwin Núñez will leave Benfica in the summer, fee around €80m. His new agent will now meet with many top clubs to explore opportunities. ???????? #transfers



Man United already discussed his name internally - Arsenal wanted him last January as West Ham but Darwin was not for sale.