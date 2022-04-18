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Бенфика победила Спортинг в лиссабонском дерби со счетом 2:0
Клуб увеличил отрыв в таблице до 6 очков
Фото: DailyNationToday
"Бенфика" Романа Яремчука, проведшего весь матч на скамейке запасных, обыграла в лиссабонском дерби "Спортинг" со счетом 2:0. Первый гол в матче забил на 14 минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес, второй - Жиль Диаш.
Для Нуньеса это уже 33 гол в 38 матчах во всех турнирах в этом сезоне. К клубу он присоединился позапрошлым летом из испанской "Альмерии" за 24 миллиона евро, в возрасте 21 года. Также он уже отыграл 9 матчей за сборную Уругвая, забив 2 гола.
Благодаря голам Жиля и Дарвина отрыв второй "Бенфики" от третьего "Спортинга" в таблице чемпионата Португалии увеличился до 6 очков. В случае поражения команды уругвайца, команды бы имели равное количество очков – по 70, отставая от лидера чемпионата "Порту" на 12 очков каждая.
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