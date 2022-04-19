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Помощь с Португалии. Клуб Яремчука передал гуманитарный груз украинцам
"Бенфика" всячески поддерживает наш народ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук, откликнулась на информацию от донецкого "Шахтера" и направила гуманитарный груз в Украину.
Клуб из Лиссабона является одним из многих европейских клубов, которые приняли решение оказать помощь украинцам, пострадавшим от военных действий.
С Португалии доставили товары первой необходимости, среди которых медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания, вода и напитки. По договоренности с Министерством внутренних дел гуманитарный груз передали в Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Черниговскую области.
"ФК "Шахтер" выражает искреннюю благодарность "Бенфике" и ее президенту Рую Коште за гуманитарную помощь и поддержку украинского народа, которая многое значит в это сложное для нашей страны время", - сказано в сообщении "горняков".
???????? «Бенфіка» @SLBenfica передала допомогу українцям ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022
Португальський клуб відгукнувся на інформацію від ФК «Шахтар» і спрямував гуманітарний вантаж в Україну.
Докладніше: https://t.co/t1xkLVc1EE.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine #Португалія #Portugal pic.twitter.com/84UoMmVQNi
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