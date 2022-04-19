Помощь с Португалии. Клуб Яремчука передал гуманитарный груз украинцам

"Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук, откликнулась на информацию от донецкого "Шахтера" и направила гуманитарный груз в Украину.

Клуб из Лиссабона является одним из многих европейских клубов, которые приняли решение оказать помощь украинцам, пострадавшим от военных действий.

С Португалии доставили товары первой необходимости, среди которых медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания, вода и напитки. По договоренности с Министерством внутренних дел гуманитарный груз передали в Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Черниговскую области.

"ФК "Шахтер" выражает искреннюю благодарность "Бенфике" и ее президенту Рую Коште за гуманитарную помощь и поддержку украинского народа, которая многое значит в это сложное для нашей страны время", - сказано в сообщении "горняков".