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Порту – чемпион Португалии в 30 раз
До рекорда Бенфики еще далеко
Фото: Daily Mail
"Порту", из одноименного португальского города, обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 1:0 и стал чемпионом страны в 30-й раз. В последний раз клуб побеждал в чемпионате в сезоне 2019/20.
Рекордсменом по количеству титулов чемпиона Португалии по-прежнему остается столичная "Бенфика". У лиссабонцев 37 побед в чемпионате, однако последняя случилась уже три года назад, в сезоне 2018/19.
Третьи по количеству чемпионств – "Спортинг", у них 19 побед. Четвертые – "Белененсеш" и "Боавишта", у них по одному титулу в истории, выигранному в сезонах 1945/46 и 2000/01 соответственно.
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