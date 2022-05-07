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Порту – чемпион Португалии в 30 раз

Португалия
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До рекорда Бенфики еще далеко

Порту – чемпион Португалии в 30 раз

Фото: Daily Mail

UA-Футбол
Новина українською

"Порту", из одноименного португальского города, обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 1:0 и стал чемпионом страны в 30-й раз. В последний раз клуб побеждал в чемпионате в сезоне 2019/20.

Рекордсменом по количеству титулов чемпиона Португалии по-прежнему остается столичная "Бенфика". У лиссабонцев 37 побед в чемпионате, однако последняя случилась уже три года назад, в сезоне 2018/19.

Третьи по количеству чемпионств – "Спортинг", у них 19 побед. Четвертые – "Белененсеш" и "Боавишта", у них по одному титулу в истории, выигранному в сезонах 1945/46 и 2000/01 соответственно.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Белененсеш (Лиссабон) Боавишта (Порту) Порту (Португалия)
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