Звездный товарищ для Яремчука. Гетце вслед за тренером может отправиться в Бенфику

Полузащитник Марио Гетце может оказаться в "Бенфике". Об этом передает A Bola.

Немецкого футболиста в Португалии хочет видеть будущий наставник "Бенфики" Роджер Шмидт. Коуч летом прибудет в Лиссабон и хочет забрать из "ПСВ" одного из своих лучших подопечных.

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В Нидерландах Гетце получает более двух миллионов евро в год. Чтобы позволить себе такие расходы, португальцам придется расстаться с частью футболистов. Один из претендентов на выход - хавбек Юлиан Вайгль.

В текущем сезоне Гетце отыграл 50 матчей, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Его контракт с "ПСВ" действителен до лета 2024-го года.