Португальское издание выбирает худший трансфер сезона - Яремчук среди претендентов

Португальское издание A BOLA среди своих читателей проводит голосование по итогам сезона 2021/22. Идет выбор худшего трансфера кампании.

Среди претендентов оказалось имя Романа Яремчука, который на момент 12-го мая идет на третьем месте в голосовании. Он набрал более 15-ти процентов голосов.

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Помимо украинца, в списке немало других игроков лиссабонцев - Лазаро, Мейте, Радонич и Мариу (лидер). Этим объясняется итоговое третье место команды и слабое выступление в текущем сезоне.

Напомним, что Яремчук перешел в "Бенфику" летом за 15 миллионов. На его счет девять голов и шесть голевых в 42-х играх.