  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Брага объявила об уходе Карвальяла с поста главного тренера
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брага объявила об уходе Карвальяла с поста главного тренера

Португалия
(1 голосов)

Специалист решил заняться новыми проектами

Брага объявила об уходе Карвальяла с поста главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карлуш Карвальял покинул пост главного тренера "Браги", сообщается на официальном сайте команды.

Он полностью отработал свой двухлетний контракт. Отмечается, что 56-летнему специалисту предложили новое соглашение, но наставник принял решение закончить работу в португальском клубе и заняться новыми проектами.

Карвальял возглавил "Брагу" в 2020 году и в первом же сезоне выиграл с ней Кубок страны.

Нынешней сезон "оружейники" завершили на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 65 очков в 34 матчах.

Читайте такжеПойдет на понижение? Пирло может возглавить португальский клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брага Карлуш Карвальял
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Брага

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде