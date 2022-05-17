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Брага объявила об уходе Карвальяла с поста главного тренера
Специалист решил заняться новыми проектами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карлуш Карвальял покинул пост главного тренера "Браги", сообщается на официальном сайте команды.
Он полностью отработал свой двухлетний контракт. Отмечается, что 56-летнему специалисту предложили новое соглашение, но наставник принял решение закончить работу в португальском клубе и заняться новыми проектами.
Карвальял возглавил "Брагу" в 2020 году и в первом же сезоне выиграл с ней Кубок страны.
Нынешней сезон "оружейники" завершили на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 65 очков в 34 матчах.
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