Брага объявила об уходе Карвальяла с поста главного тренера

Карлуш Карвальял покинул пост главного тренера "Браги", сообщается на официальном сайте команды.

Он полностью отработал свой двухлетний контракт. Отмечается, что 56-летнему специалисту предложили новое соглашение, но наставник принял решение закончить работу в португальском клубе и заняться новыми проектами.

Карвальял возглавил "Брагу" в 2020 году и в первом же сезоне выиграл с ней Кубок страны.

Нынешней сезон "оружейники" завершили на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 65 очков в 34 матчах.