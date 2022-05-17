Ман Сити продал испанского хавбека в Спортинг

Полузащитник Педро Порро продолжит свою карьеру в "Спортинге" уже не на правах аренды, а с полноценным контрактом. Об этом сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

Контракт Педро Порро два последних сезона принадлежал "Манчестер Сити", однако всё это время он выступал в "Спортинге". По окончании этого сезона "львы" всё же решили выкупить контракт хавбека. По неофициальной информации, трансфер обошёлся лиссабонцам в 20 млн евро. Сумма отступных в новом контракте составит 45 млн евро, а само соглашение рассчитано до 2025 года.

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"Манчестер Сити" приобрёл Педро Порро летом 2019 года, однако уже четез четыре дня отдал его в аренду в "Вальядолид", а спустя сезон - в "Спортинг". В Лиссабоне во всех турнирах 22-летний испанец провёл уже 72 игры и забил 9 голов.