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Марио Гётце близок к переходу в Бенфику

Португалия
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Чемпиона мира могут выкупить за 4 миллиона евро

Марио Гётце близок к переходу в Бенфику

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Полузащитник "ПСВ Эйндховен" Марио Гётце близок к переходу в лиссабонскую "Бенфику". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский клуб сможет выкупить немца всего за 4 миллиона евро благодаря пункту в контракте игрока.

"Продолжаются переговоры между Марио Гётце и "Бенфикой". Диалог все еще в процессе, до сих пор стороны не пришли к полному согласию касательно условий контракта игрока.

Пункт о выкупе у "ПСВ" доступен всего за 4 миллиона евро. Роджер Шмидт (главный тренер "Бенфики") чрезвычайно заинтересован в нем. Решение за игроком".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) ПСВ (Эйндховен) Марио Гётце
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