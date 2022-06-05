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Марио Гётце близок к переходу в Бенфику
Чемпиона мира могут выкупить за 4 миллиона евро
Фото: MARCA
Полузащитник "ПСВ Эйндховен" Марио Гётце близок к переходу в лиссабонскую "Бенфику". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский клуб сможет выкупить немца всего за 4 миллиона евро благодаря пункту в контракте игрока.
"Продолжаются переговоры между Марио Гётце и "Бенфикой". Диалог все еще в процессе, до сих пор стороны не пришли к полному согласию касательно условий контракта игрока.
Talks ongoing between Mario Götze and Benfica. Negotiations now in progress, still waiting to reach full agreement on player side. ???? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022
Release clause available for €4m from PSV, Roger Schmidt really wants him. Up to the player. pic.twitter.com/SILwECpbxH
Пункт о выкупе у "ПСВ" доступен всего за 4 миллиона евро. Роджер Шмидт (главный тренер "Бенфики") чрезвычайно заинтересован в нем. Решение за игроком".
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