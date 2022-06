Марио Гётце близок к переходу в Бенфику

Полузащитник "ПСВ Эйндховен" Марио Гётце близок к переходу в лиссабонскую "Бенфику". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, португальский клуб сможет выкупить немца всего за 4 миллиона евро благодаря пункту в контракте игрока.

"Продолжаются переговоры между Марио Гётце и "Бенфикой". Диалог все еще в процессе, до сих пор стороны не пришли к полному согласию касательно условий контракта игрока.

Talks ongoing between Mario Götze and Benfica. Negotiations now in progress, still waiting to reach full agreement on player side. ???? #transfers



Release clause available for €4m from PSV, Roger Schmidt really wants him. Up to the player. pic.twitter.com/SILwECpbxH