Хавбек Порту попал в список интересов топ-клубов АПЛ и Барсы

Портал Record сообщает, что полузащитник "Порту" Витинья попал в сферу интересов топ-клубов Европы.

По информации источника, главным претендентом на 22-летнего хавбека является "Манчестер Юнайтед". Также за игрока борются лондонский "Арсенал" и каталонская "Барселона.

"Драконы" прописали в контракте футболиста клаусулу в размере 40 млн евро, и клубы из АПЛ готовы выложить данную сумму по Витинью.

В этом сезоне Витинья провел 44 матча, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 голевых передач. У португальского полузащитника уже есть опыт выступлений в чемпионате Англии - Витинья провел один сезон в "Вулверхэмптоне".