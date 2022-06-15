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Хавбек Порту попал в список интересов топ-клубов АПЛ и Барсы

Португалия
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Клубы из Англии готовы выплатить клаусулу

Хавбек Порту попал в список интересов топ-клубов АПЛ и Барсы

Новина українською

Портал Record сообщает, что полузащитник "Порту" Витинья попал в сферу интересов топ-клубов Европы.

По информации источника, главным претендентом на 22-летнего хавбека является "Манчестер Юнайтед". Также за игрока борются лондонский "Арсенал" и каталонская "Барселона.

"Драконы" прописали в контракте футболиста клаусулу в размере 40 млн евро, и клубы из АПЛ готовы выложить данную сумму по Витинью.

В этом сезоне Витинья провел 44 матча, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 голевых передач. У португальского полузащитника уже есть опыт выступлений в чемпионате Англии - Витинья провел один сезон в "Вулверхэмптоне".

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Манчестер Юнайтед Порту (Португалия)
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Источник:
Record

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