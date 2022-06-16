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Будет играть с Яремчуком. Бразилец Шахтера переходит в Бенфику

Португалия
(1 голосов)

Сделка закрыта, остался медосмотр

Будет играть с Яремчуком. Бразилец Шахтера переходит в Бенфику

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Футболист донецкого "Шахтера" Давид Нерес продолжит карьеру в "Бенфике". Об этом сообщает целый ряд инсайдеров и СМИ.

Стороны согласовали переход. Вингер подпишет контракт до лета 2027-го года, однако впереди его будет ожидать медосмотр. Это последняя стадия перехода.

Официальная сумма трансфера будет равна порядка 15 миллионов евро. "Шахтер" не получит практически ничего, поскольку данная сумма станет уплатой долга за переход Педриньо.

Напомним, что Нерес перешел в "Шахтер" зимой 2022-го года. Он должен был стать новой звездой команды де Дзерби, однако из-за начала военных действий, так и не проведет ни одного матча за клуб.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Комментарии (1)
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bato38
16.06.2022 в 18:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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