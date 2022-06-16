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Будет играть с Яремчуком. Бразилец Шахтера переходит в Бенфику
Сделка закрыта, остался медосмотр
Фото: ФК Шахтер
Футболист донецкого "Шахтера" Давид Нерес продолжит карьеру в "Бенфике". Об этом сообщает целый ряд инсайдеров и СМИ.
Стороны согласовали переход. Вингер подпишет контракт до лета 2027-го года, однако впереди его будет ожидать медосмотр. Это последняя стадия перехода.
E o que o Pedrinho, ex-Corinthians, tem a ver com tudo isso? ????https://t.co/hsIwMu5Mbf— UOL Esporte (@UOLEsporte) June 16, 2022
Официальная сумма трансфера будет равна порядка 15 миллионов евро. "Шахтер" не получит практически ничего, поскольку данная сумма станет уплатой долга за переход Педриньо.
Напомним, что Нерес перешел в "Шахтер" зимой 2022-го года. Он должен был стать новой звездой команды де Дзерби, однако из-за начала военных действий, так и не проведет ни одного матча за клуб.
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