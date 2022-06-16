Будет играть с Яремчуком. Бразилец Шахтера переходит в Бенфику

Футболист донецкого "Шахтера" Давид Нерес продолжит карьеру в "Бенфике". Об этом сообщает целый ряд инсайдеров и СМИ.

Стороны согласовали переход. Вингер подпишет контракт до лета 2027-го года, однако впереди его будет ожидать медосмотр. Это последняя стадия перехода.

E o que o Pedrinho, ex-Corinthians, tem a ver com tudo isso? ????https://t.co/hsIwMu5Mbf — UOL Esporte (@UOLEsporte) June 16, 2022

Официальная сумма трансфера будет равна порядка 15 миллионов евро. "Шахтер" не получит практически ничего, поскольку данная сумма станет уплатой долга за переход Педриньо.

Напомним, что Нерес перешел в "Шахтер" зимой 2022-го года. Он должен был стать новой звездой команды де Дзерби, однако из-за начала военных действий, так и не проведет ни одного матча за клуб.