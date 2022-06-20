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Официально: Вингер Шахтера стал игроком португальской Бенфики
Так и не сыграв за "горняков" официально
Фото: Sport Lisboa e Benfica
Зимний новичок "Шахтера" Давид Нерес стал футболистом "Бенфики". Об этом передает пресс-служба португальцев.
По данным официально сайта "орлов", бразилец подписал контракт до 2027-го года. По данным СМИ, сумма сделки равна 15 миллионам евро, однако она "Шахтеру" не достанется. Трансфер будет уплатой долга за летний переход Педриньо.
????????✍️ Bem-vindo, David Neres!#EPluribusUnum || #DavidNeres pic.twitter.com/qRIAo0Jmre— SL Benfica (@SLBenfica) June 20, 2022
Давид Нерес перешел из "Аякса" в "Шахтер" зимой 2022-го года, однако из-за начала военных действий на территории Украины, за коллектив де Дзерби не сыграл. "Горняки" выложили за вингера 12 миллионов евро.
Отметим, что в скором времени состав "Шахтера" покинет другой футболист - Антонио
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