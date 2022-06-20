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Официально: Вингер Шахтера стал игроком португальской Бенфики

Португалия
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Так и не сыграв за "горняков" официально

Официально: Вингер Шахтера стал игроком португальской Бенфики

Фото: Sport Lisboa e Benfica

UA-Футбол
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Зимний новичок "Шахтера" Давид Нерес стал футболистом "Бенфики". Об этом передает пресс-служба португальцев.

По данным официально сайта "орлов", бразилец подписал контракт до 2027-го года. По данным СМИ, сумма сделки равна 15 миллионам евро, однако она "Шахтеру" не достанется. Трансфер будет уплатой долга за летний переход Педриньо.

Давид Нерес перешел из "Аякса" в "Шахтер" зимой 2022-го года, однако из-за начала военных действий на территории Украины, за коллектив де Дзерби не сыграл. "Горняки" выложили за вингера 12 миллионов евро.

Отметим, что в скором времени состав "Шахтера" покинет другой футболист - Антонио перейдет в "Лацио".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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