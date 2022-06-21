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"Счастлив, что снова могу играть в футбол". Экс-игрок Шахтера - о переходе в Бенфику
А мог стать лидером "горняков"
Фото: SL Benfica
Экс-игрок "Шахтера" Давид Нерес дал первое интервью после перехода в "Бенфику".
"Приятно приехать в страну, где все говорят по-португальски, и я очень рад подписать контракт с клубом. "Бенфика" — великий клуб и в Европе, и в мире. Все знают, насколько сильна "Бенфика". Я счастлив, что у меня снова есть возможность играть в футбол и делать то, что я люблю.
Надеюсь, адаптация будет легкой. Я пять лет прожил в Нидерландах, где совершенно другой язык и климат. Здесь, в Португалии, у меня все сложилось в мою пользу, и я надеюсь, что будет легче
«Я быстрый игрок и всегда нацелен на ворота. У меня есть мастерство, воля и самоотверженность, и я могу заверить болельщиков, что самоотверженность и воля к победе у меня будут на высшем уровне", - заявил Нерес.
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