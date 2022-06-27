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Легенды Спортинга провели благотворительный матч для помощи украинцам
Также прошел детский турнир
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, на муниципальном стадионе имени Хосе Мартинс Виейри в Португалии легенды лиссабонского "Спортинга" провели благотворительный матч.
Вырученные средства по встрече пойдут на помощь Украине.
Также параллельно с матчем лучших футболистов "Спортинга" всех времен проходил детский турнир, где приняли участие юные украинцы 2015 года рождения. Дети вместе с родителями покинули опасные или оккупированные территории.
Посетители матча приняли участие в сборе пищевых продуктов и медикаментов для исправления в Украину, которые были переданы представителям Ассоциации украинцев в Португалии.
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