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Бенфика подписала бразильского защитника
Португальцы отдали за игрока 8,5 миллиона евро
Жоао Виктор
Португальская "Бенфика" объявила о подписании защитника "Коринтианса" Жоао Виктора. За этот трансфер лиссабонский клуб заплатил 8,5 миллиона евро.
Бразилец заключил контракт с "Бенфикой" до 30 июня 2024 года.
В этом сезоне Виктор провел 27 матчей за "Коринтианс".
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Источник:ФК Бенфіка
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