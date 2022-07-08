Бенфика подписала бразильского защитника

Португальская "Бенфика" объявила о подписании защитника "Коринтианса" Жоао Виктора. За этот трансфер лиссабонский клуб заплатил 8,5 миллиона евро.

Бразилец заключил контракт с "Бенфикой" до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Виктор провел 27 матчей за "Коринтианс".