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Бенфика подписала бразильского защитника

Португалия
(1 голосов)

Португальцы отдали за игрока 8,5 миллиона евро

Бенфика подписала бразильского защитника

Жоао Виктор

Новина українською

Португальская "Бенфика" объявила о подписании защитника "Коринтианса" Жоао Виктора. За этот трансфер лиссабонский клуб заплатил 8,5 миллиона евро.

Бразилец заключил контракт с "Бенфикой" до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Виктор провел 27 матчей за "Коринтианс".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Коринтианс (Бразилия)
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Источник:
ФК Бенфіка

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