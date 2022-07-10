Спортинг запросил у Барселоны трансфер опытного опорника

Опорный полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может перейти в португальский "Спортинг".

Клуб уже сделал предложение каталонцам. Оно предусматривает 10 млн. евро за 50% прав на игрока. Известно, что футболист уже 11 июля может отправиться в Португалию для подписания соглашения.

Пьянич прошлый сезон провел в аренде в "Бешикташе". Ранее сообщалось, что каталонцы не планируют брать Миралема с собой в турне по США, потому что подписали на его позицию подписали Франка Кесси и Пабло Торре.