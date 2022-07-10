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Спортинг запросил у Барселоны трансфер опытного опорника
Босниец может оказаться в Португалии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Опорный полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может перейти в португальский "Спортинг".
Клуб уже сделал предложение каталонцам. Оно предусматривает 10 млн. евро за 50% прав на игрока. Известно, что футболист уже 11 июля может отправиться в Португалию для подписания соглашения.
Пьянич прошлый сезон провел в аренде в "Бешикташе". Ранее сообщалось, что каталонцы не планируют брать Миралема с собой в турне по США, потому что подписали на его позицию подписали Франка Кесси и Пабло Торре.
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