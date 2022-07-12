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Бывший тренер молодежки Шахтера трудоустроился на родине

Португалия
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Специалист будет работать с молодежкой "Эшторила"

Бывший тренер молодежки Шахтера трудоустроился на родине

Фото: estorilpraiasad

Новина українською

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" U-21 Фернандо Валенте нашел работу на родине. Наставник был назначен на пост менеджера молодежной команды "Эшторила" U-23.

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Подробности контракта с 62-летним специалистом не разглашаются.

Отметим, что португалец пробыл в структуре "горняков" на протяжении двух лет. Покинуть донецкий клуб Валенте пришлось после отмены проведения турниров под эгидой УПЛ среди команд в возрасте до 21 года.

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В статье: Эшторил Фернандо Валенте
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Источник:
estorilpraia.pt

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