Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер молодежки Шахтера трудоустроился на родине
Специалист будет работать с молодежкой "Эшторила"
Фото: estorilpraiasad
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" U-21 Фернандо Валенте нашел работу на родине. Наставник был назначен на пост менеджера молодежной команды "Эшторила" U-23.
Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Подробности контракта с 62-летним специалистом не разглашаются.
Отметим, что португалец пробыл в структуре "горняков" на протяжении двух лет. Покинуть донецкий клуб Валенте пришлось после отмены проведения турниров под эгидой УПЛ среди команд в возрасте до 21 года.
Fernando Valente é o novo comandante dos nossos Sub23????????— Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) July 11, 2022
Bem-vindo Mister!#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/3FAkGSAOCn
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали очередную партию российских армейских чиновников
- Брентфорд договорился о трансфере 18-летнего таланта Днепра-1
- ВСУ ночью уничтожили российский склад БК в Новой Каховке: ликвидировано более полусотни оккупантов, гаубицу и другую технику
- Богдан Милованов стал игроком португальской команды
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО