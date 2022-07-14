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Одноклубник для Яремчука. Бенфика выложила десять миллионов за 21-летнего аргентинца
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Фото: Sport Lisboa e Benfica
Португальская "Бенфика" сообщила о новом летнем трансфере.
Состав гранда пополнил 21-летний Энцо Фернандес. За его переход "Бенфика" не пожалела выложить десять миллионов евро, прописав 120 миллионов в качестве отступных.
???? A mensagem de Enzo Fernández!#EPluribusUnum || #EnzoFernández pic.twitter.com/iY4aVNWXwl— SL Benfica (@SLBenfica) July 14, 2022
Энцо - воспитанник "Ривер Плейта", который не играл за пределами Аргентины. Во взрослом футболе в свои 21 он провел 27 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.
Отметим, что "орлы" успели летом совершить пять трансферов, в том числе переманить Давида Нереса из "Шахтера".
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