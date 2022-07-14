Одноклубник для Яремчука. Бенфика выложила десять миллионов за 21-летнего аргентинца

Португальская "Бенфика" сообщила о новом летнем трансфере.

Состав гранда пополнил 21-летний Энцо Фернандес. За его переход "Бенфика" не пожалела выложить десять миллионов евро, прописав 120 миллионов в качестве отступных.

Энцо - воспитанник "Ривер Плейта", который не играл за пределами Аргентины. Во взрослом футболе в свои 21 он провел 27 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.

Отметим, что "орлы" успели летом совершить пять трансферов, в том числе переманить Давида Нереса из "Шахтера".