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Одноклубник для Яремчука. Бенфика выложила десять миллионов за 21-летнего аргентинца

Португалия
(1 голосов)

Лиссабонцы умеют раскрывать молодежь

Одноклубник для Яремчука. Бенфика выложила десять миллионов за 21-летнего аргентинца

Фото: Sport Lisboa e Benfica

UA-Футбол
Новина українською

Португальская "Бенфика" сообщила о новом летнем трансфере.

Состав гранда пополнил 21-летний Энцо Фернандес. За его переход "Бенфика" не пожалела выложить десять миллионов евро, прописав 120 миллионов в качестве отступных.

Энцо - воспитанник "Ривер Плейта", который не играл за пределами Аргентины. Во взрослом футболе в свои 21 он провел 27 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов.

Отметим, что "орлы" успели летом совершить пять трансферов, в том числе переманить Давида Нереса из "Шахтера".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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