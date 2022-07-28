Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Роналду общался со Спортингом. Главный тренер отказался от трансфера
Трансфер нарушил бы баланс
Фото: twitter.com/Cristiano
Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Жорже Мендеш предлагал "Спортингу" подписать своего клиента, сообщает The Athletic. Зарплата и возможный дисбаланс в команде стали причинами отказа.
Португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому Мендеш, помимо прочих клубом, также рассматривал и "Спортинг".
Лиссабонцам было бы трудно найти средства на сделку или даже зарплату. Главный тренер Рубен Аморим также выступал против перехода, так как сделка привела бы к серьезным изменениям в игре команды.
Плюс от перехода – коммерческая и маркетинговая привлекательность.
Напомним, что Роналду является выпускник академии "Спортинга". Он выступал за клуб вплоть до перехода в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.
Популярное сейчас
- Намеки на Бойко и спорт вне политики. Фенербахче выступил с заявлением из-за фанатов и путина
- Утверждены даты и время начала матчей Динамо в следующем раунде ЛЧ
- Шахтер поздравил Динамо с проходом Фенербахче
- Новичок решает, но не Левандовский. Барселона выиграла Эль Класико, сыгранное в США
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса