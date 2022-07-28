Агент Роналду общался со Спортингом. Главный тренер отказался от трансфера

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Жорже Мендеш предлагал "Спортингу" подписать своего клиента, сообщает The Athletic. Зарплата и возможный дисбаланс в команде стали причинами отказа.

Португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому Мендеш, помимо прочих клубом, также рассматривал и "Спортинг".

Лиссабонцам было бы трудно найти средства на сделку или даже зарплату. Главный тренер Рубен Аморим также выступал против перехода, так как сделка привела бы к серьезным изменениям в игре команды.

Плюс от перехода – коммерческая и маркетинговая привлекательность.

Напомним, что Роналду является выпускник академии "Спортинга". Он выступал за клуб вплоть до перехода в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.