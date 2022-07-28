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Агент Роналду общался со Спортингом. Главный тренер отказался от трансфера

Португалия
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(1 голосов)

Трансфер нарушил бы баланс

Агент Роналду общался со Спортингом. Главный тренер отказался от трансфера

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Жорже Мендеш предлагал "Спортингу" подписать своего клиента, сообщает The Athletic. Зарплата и возможный дисбаланс в команде стали причинами отказа.

Португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому Мендеш, помимо прочих клубом, также рассматривал и "Спортинг".

Лиссабонцам было бы трудно найти средства на сделку или даже зарплату. Главный тренер Рубен Аморим также выступал против перехода, так как сделка привела бы к серьезным изменениям в игре команды.

Плюс от перехода – коммерческая и маркетинговая привлекательность.

Напомним, что Роналду является выпускник академии "Спортинга". Он выступал за клуб вплоть до перехода в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (9)
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Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 23:43
Алекс, а может его в ФК Шарлотт? Ты как, не против?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.07.2022 в 00:02
Насильника здесь сразу арестуют. У нас преступления срока давности не имеют. Посадят и в 90 лет )
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 23:40
Везде от ворот поворот этой шлёндре. Даже родной Спортинг отказал.
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.07.2022 в 23:31
Никому на*** не нужна кукла лакированная
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+1
-1
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Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 23:33
Снова одновременно. Но сейчас я первее.
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0
-1
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Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 23:56
Ща шейхи подсуетятся... Этим пох. Эти, как вороны, гребут всё, шо блестит и шо плохо лежит.
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 23:31
А за тарелку супа слабо, очень, очень богатому педику с миллиардным состоянием?
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.07.2022 в 23:33
Они лучше сами этот суп съедят, чем этого плаксу в команде терпеть
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-1
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Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 23:36
Ну да, лучше пацанам из академии этот суп отдать, чем этой старой потаскухе.
0
-1

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