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Порту выиграл Суперкубок Португалии, разгромив Тонделу

Португалия
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Клуб завладел трофеем второй раз за последние три года

Порту выиграл Суперкубок Португалии, разгромив Тонделу

Фото: Daily Mail

Новина українською

Португальский "Порту" под руководством Сержиу Консейау завоевал Суперкубок Португалии во второй раз за последние три сезона.

Команда известного коуча разгромила "Тонделу" со счетом 3:0. Дублем при этом отметился иранский форвард Мехди Тареми, а еще один мяч забил Эванилсон.

На счету "Порту" теперь 23 Суперкубка страны – это рекордный показатель в португальском футболе. Второе место по трофеям занимает "Спортинг" – у него всего 9 побед.

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В статье: Суперкубок Португалии Порту (Португалия) Тондела
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