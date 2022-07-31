Португалия
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Порту выиграл Суперкубок Португалии, разгромив Тонделу
Клуб завладел трофеем второй раз за последние три года
Фото: Daily Mail
Португальский "Порту" под руководством Сержиу Консейау завоевал Суперкубок Португалии во второй раз за последние три сезона.
Команда известного коуча разгромила "Тонделу" со счетом 3:0. Дублем при этом отметился иранский форвард Мехди Тареми, а еще один мяч забил Эванилсон.
На счету "Порту" теперь 23 Суперкубка страны – это рекордный показатель в португальском футболе. Второе место по трофеям занимает "Спортинг" – у него всего 9 побед.
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