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Неприятная тенденция. Яремчук во втором матче подряд остался в запасе Бенфики

Португалия
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Нужно будет доказывать уровень в отведенное время

Неприятная тенденция. Яремчук во втором матче подряд остался в запасе Бенфики

Фото: Noticias ao Minuto

UA-Футбол
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В первом туре чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" сыграет против "Ароки". Стали известны составы команд.

Украинец Роман Яремчук снова остался в запасе "орлов". Ранее форвард лишь на замену вышел в матче Лиги Чемпионов против "Митьюлланда".

Отметим, что в старте "Бенфики" выйдет экс-футболист "Шахтера" Давид Нерес - ранее он зажег против датчан.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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