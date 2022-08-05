Неприятная тенденция. Яремчук во втором матче подряд остался в запасе Бенфики

В первом туре чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" сыграет против "Ароки". Стали известны составы команд.

Украинец Роман Яремчук снова остался в запасе "орлов". Ранее форвард лишь на замену вышел в матче Лиги Чемпионов против "Митьюлланда".

Отметим, что в старте "Бенфики" выйдет экс-футболист "Шахтера" Давид Нерес - ранее он зажег против датчан.