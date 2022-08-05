Португалия
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Неприятная тенденция. Яремчук во втором матче подряд остался в запасе Бенфики
Нужно будет доказывать уровень в отведенное время
Фото: Noticias ao Minuto
В первом туре чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" сыграет против "Ароки". Стали известны составы команд.
Украинец Роман Яремчук снова остался в запасе "орлов". Ранее форвард лишь на замену вышел в матче Лиги Чемпионов против "Митьюлланда".
???? TEAM NEWS! ????— SL Benfica (@slbenfica_en) August 5, 2022
#SLBFCA #LigaPortugalbwin pic.twitter.com/tC1i6b974l
Отметим, что в старте "Бенфики" выйдет экс-футболист "Шахтера" Давид Нерес - ранее он зажег против датчан.
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