Позитив для Динамо и Яремчука. Два английских клуба следят за форвардом Бенфики

Португальская "Бенфика" будет иметь шанс продать одного из конкурентов Романа Яремчука.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 21-летний форвард "орлов" Гонсалу Рамуш попал в сферу интересов "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона". Переговоры уже стартовали.

21-летний Рамуш стал главным страйкером "Бенфики" после летней продажи Дарвина Нуньеса. На счету португальца три гола и три голевые передачи в трехи стартовых играх.