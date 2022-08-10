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Позитив для Динамо и Яремчука. Два английских клуба следят за форвардом Бенфики

Португалия
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Который огненно начал сезон

Позитив для Динамо и Яремчука. Два английских клуба следят за форвардом Бенфики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Португальская "Бенфика" будет иметь шанс продать одного из конкурентов Романа Яремчука.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 21-летний форвард "орлов" Гонсалу Рамуш попал в сферу интересов "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона". Переговоры уже стартовали.

21-летний Рамуш стал главным страйкером "Бенфики" после летней продажи Дарвина Нуньеса. На счету португальца три гола и три голевые передачи в трехи стартовых играх.

Напомним, что в рамках плей-офф отбора ЛЧ "Бенфика" Рамуша сыграет против "Динамо".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Вулверхэмптон Ньюкасл
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