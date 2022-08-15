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Как из Хаймерса. ВИДЕО невероятного гола хавбека Спортинга в чемпионате Португалии

Португалия
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Едва не порвал сетку

Как из Хаймерса. ВИДЕО невероятного гола хавбека Спортинга в чемпионате Португалии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хавбек "Спортинга" Матеус Нуньес совсем скоро станет одной из главных трансферных целей европейских грандов. В свои 23 года он отыграл уже 100 матчей за лиссабонцев и регулярно радует публику как забитыми мячами, так и результативными передачами. Сейчас transfermarkt его оценивает в 35 млн евро, но после гола, который он забил в субботу в игре против "Рио Аве", цена на него еще поднимется. Парень нанес невероятно сильный удар с далекого расстояния и мяч влетел в девятку без шансов для кипера. "Спортинг" в итоге выиграл 3:0.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) лучшие голы
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