Португалия
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Соперник Динамо подписал норвежского полузащитника
Финалист Лиги конференций будет играть за португальский клуб
Фредрік Аурснес
Полузащитник "Фейенорда" Фредрик Аурснес подписал контракт с португальской "Бенфикой". По информации Фабрицио Романо, 26-летний хавбек пройдет медосмотр в понедельник.
Однако Аурснес не успеет сыграть против киевского "Динамо".
В прошлом сезоне Фредрик сыграл 33 матча за "Фейеноорд", в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.
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Источник:Фабрицио Романо
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