Соперник Динамо подписал норвежского полузащитника

Полузащитник "Фейенорда" Фредрик Аурснес подписал контракт с португальской "Бенфикой". По информации Фабрицио Романо, 26-летний хавбек пройдет медосмотр в понедельник.

Однако Аурснес не успеет сыграть против киевского "Динамо".

В прошлом сезоне Фредрик сыграл 33 матча за "Фейеноорд", в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.