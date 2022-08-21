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Соперник Динамо подписал норвежского полузащитника

Португалия
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Финалист Лиги конференций будет играть за португальский клуб

Соперник Динамо подписал норвежского полузащитника

Фредрік Аурснес

Новина українською

Полузащитник "Фейенорда" Фредрик Аурснес подписал контракт с португальской "Бенфикой". По информации Фабрицио Романо, 26-летний хавбек пройдет медосмотр в понедельник.

Однако Аурснес не успеет сыграть против киевского "Динамо".

В прошлом сезоне Фредрик сыграл 33 матча за "Фейеноорд", в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Фейеноорд (Роттердам)
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