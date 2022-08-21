Ман Юнайтед и Аякс претендуют на голкипера Бенфики

Греческий голкипер лиссабонской "Бенфики" Одиссеас Влаходимос привлекает интерес многих европейских топ-клубов. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, среди таковых: "Манчестер Юнайтед" и амстердамский "Аякс".

Odysseas Vlachodīmos is attracting interest from many clubs. Ajax are thinking of him as potential option, while he’s one of 4 names included in Manchester United list - deal will depend on budget. ???????????? #transfers



It’s not gonna be an easy deal - as he’s key player for Benfica. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2022

Согласно информации журналиста, первые внесли его в свой список 4 потенциальных новых голкиперов (сейчас единственным сменщиком Давида Де Хеа является 36-летний Том Хитон). Сделка будет зависеть от бюджета команды.

"Аякс" же рассматривает Влаходимоса в качестве нового вратаря основы. Летом Амстердам покинул камерунец Андре Онана, перешедший в "Интер". Теперь у клуба такие три опции на позицию голкипера: 22-летний Джей Гортер, 38-летний Ремко Пасвеер и 39-летний Маартен Стекенбург.