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Ман Юнайтед и Аякс претендуют на голкипера Бенфики

Португалия
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Влаходимос – ключевой игрок лиссабонского клуба

Ман Юнайтед и Аякс претендуют на голкипера Бенфики

Фото: weltfussball

UA-Футбол
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Греческий голкипер лиссабонской "Бенфики" Одиссеас Влаходимос привлекает интерес многих европейских топ-клубов. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, среди таковых: "Манчестер Юнайтед" и амстердамский "Аякс".

Согласно информации журналиста, первые внесли его в свой список 4 потенциальных новых голкиперов (сейчас единственным сменщиком Давида Де Хеа является 36-летний Том Хитон). Сделка будет зависеть от бюджета команды.

"Аякс" же рассматривает Влаходимоса в качестве нового вратаря основы. Летом Амстердам покинул камерунец Андре Онана, перешедший в "Интер". Теперь у клуба такие три опции на позицию голкипера: 22-летний Джей Гортер, 38-летний Ремко Пасвеер и 39-летний Маартен Стекенбург.

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В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Одиссеас Влаходимос
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