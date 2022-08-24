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Бенфика после разгрома Динамо подписала опорника Фейенорда

Португалия
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Усиление с прицелом на ЛЧ

Бенфика после разгрома Динамо подписала опорника Фейенорда

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Geert van Erven/BSR Agency

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"Бенфика" объявила о переходе опорного хавбека "Фейенорда" Фредрика Эурснеса за 13 млн евро. Контракт рассчитан на 5 лет.

26-летний норвежец выступал в Нидерландах всего год, но успел шикарно себя зарекомендовать, проведя 47 матчей (1 гол) во всех турнирах. С ним в составе "Фейе" дошел до финала Кубка конференций.

В Лиссабоне Эурснес, скорее всего, усадит на скамейку Флорентину Луиша и составит в центре поля пару с аргентинцем Энцо Фернандесом.

Напомним, вчера "Бенфика" еще без норвежца в одни ворота разбила "Динамо" и вышла в групповой раунд Лиги чемпионов, гарантировав себе почти 30 млн евро от УЕФА.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Фейеноорд (Роттердам)
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