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Бенфика после разгрома Динамо подписала опорника Фейенорда
Усиление с прицелом на ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Geert van Erven/BSR Agency
"Бенфика" объявила о переходе опорного хавбека "Фейенорда" Фредрика Эурснеса за 13 млн евро. Контракт рассчитан на 5 лет.
26-летний норвежец выступал в Нидерландах всего год, но успел шикарно себя зарекомендовать, проведя 47 матчей (1 гол) во всех турнирах. С ним в составе "Фейе" дошел до финала Кубка конференций.
В Лиссабоне Эурснес, скорее всего, усадит на скамейку Флорентину Луиша и составит в центре поля пару с аргентинцем Энцо Фернандесом.
Aursnes - #EuAmoOBenfica || #Aursnes pic.twitter.com/Io4HZ0DYhX— SL Benfica (@SLBenfica) August 24, 2022
Напомним, вчера "Бенфика" еще без норвежца в одни ворота разбила "Динамо" и вышла в групповой раунд Лиги чемпионов, гарантировав себе почти 30 млн евро от УЕФА.
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