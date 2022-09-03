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Уже не тянул уровень. Защитник сборной Бельгии покинул Бенфику и перешел в Андерлехт
Может впервые сыграть в родном чемпионате
Офіційний сайт Андерлехта/Автор невідомий
Бывший игрок "Аякса" и "Тоттенгема" Ян Вертонген покинул "Бенфику" и присоединился к бельгийскому "Андерлехту". Об этом сообщает официальный сайт "пурпурно-белых".
Контракт между сторонами заключен на два года. Переход произошел на правах свободного агента.
Отметим, что Вертонген никогда не играл в чемпионате родной страны, ведь в возрасте 16 лет он перешел в академию "Аякса". Всю карьеру Ян провел вне Бельгии.
В текущем сезоне на счету Вертонгена было 10 минут в составе "орлов". Он выходил на поле только однажды в матче чемпионата Португалии.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего защитника в два миллиона евро. Добавим, что он продолжает выступать в составе сборной Бельгии.
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