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Уже не тянул уровень. Защитник сборной Бельгии покинул Бенфику и перешел в Андерлехт

Португалия
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Может впервые сыграть в родном чемпионате

Уже не тянул уровень. Защитник сборной Бельгии покинул Бенфику и перешел в Андерлехт

Офіційний сайт Андерлехта/Автор невідомий

Новина українською

Бывший игрок "Аякса" и "Тоттенгема" Ян Вертонген покинул "Бенфику" и присоединился к бельгийскому "Андерлехту". Об этом сообщает официальный сайт "пурпурно-белых".

Контракт между сторонами заключен на два года. Переход произошел на правах свободного агента.

Отметим, что Вертонген никогда не играл в чемпионате родной страны, ведь в возрасте 16 лет он перешел в академию "Аякса". Всю карьеру Ян провел вне Бельгии.

В текущем сезоне на счету Вертонгена было 10 минут в составе "орлов". Он выходил на поле только однажды в матче чемпионата Португалии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего защитника в два миллиона евро. Добавим, что он продолжает выступать в составе сборной Бельгии.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ян Вертонген Андерлехт (Брюссель)
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