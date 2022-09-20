Чемпион Европы объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

Нападающий "Бенфики" Рафа Силва объявил о завершении выступлений за сборную Португалии. Такое решение футболиста было принято в связи с личными причинами.

"Сегодня я проинформировал главного тренера Фернанду Сантуша и Федерацию футбола Португалии о своей неготовности представлять национальную команду. Это честное и правильное решение на этом этапе карьеры. Прошу, чтобы причины личного характера все уважали. Я 40 раз представлял национальные сборные (на всех уровнях – прим.), помогал выиграть Евро-2016 и Лигу наций, всегда болел за всех нас. Уверен, что сборная и дальше будет дарить радость португальцам, в частности в Лиге наций и на чемпионате мира 2022 года", - цитирует футболиста пресс-служба "Бенфики".

Федерация футбола Португалии отреагировала на сообщение от нападающего. "Мы с уважением относимся к решению Рафы, который вместе с нами прожил две самые большие победы сборной – Евро-2016 и Лигу наций. Он навсегда останется одним из нас", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что 29-летний Рафа дебютировал за национальную сборную в 2014 году. За главную команду своей страны он провел 25 поединков, при этом ни разу не смог забить.

В составе сборной Португалии Силва выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций 2018/19. Также напомним, что Рафа был вызван на сентябрьский сбор, в рамках которого команда проведёт два матча Лиги наций – против Чехии (24 сентября) и против Испании (27 сентября).