Известный хавбек Бенфики уехал доигрывать карьеру в Саудовской Аравии

Марокканский хавбек "Бенфики" Адель Таарабт перешёл в саудовский "Аль-Наср". Футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента, так как срок его контракта с португальцами уже истек.

Таарабт выступал за "Бенфику" с 2015 года. До этого марокканец играл за "Милан" и "Дженоа". Соглашение футболиста с "Бенфикой" было рассчитан до июня 2022 года.

Всего за карьеру 33-летний игрок успел провести 381 матч, забил 44 гола и отдал 67 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Аделя в 2,5 млн. евро.