Объединение фанатов "Браги" под названием "ULTRAS BRACARA LEGION 2003" выступили против нового миноритарного владельца клуба – компании Qatar Sports Investments. На матче Лиги Европы против "Юниона" они вывесили баннер с критикой владельца "ПСЖ": "Катарским рабовладельцам здесь не рады". Фанаты прокомментировали акцию так:

"Это предложение следует за приобретением более 20% уставного капитала компании Qatar Sports Investments , которая, таким образом, получает контроль над важной частью структуры акционеров, а с возможностью ее увеличения, возможно, даже приобретает большую часть той же доли.

Позиция нашей группы в этом вопросе всегда была очень четкой, нами движет наша любовь к "Браге", и мы всегда твердо стояли в борьбе за объединяющий и доступный футбол. Мы не пускаемся в иллюзии миллионных инвестиций и обещаний титулов, мы хорошо знаем эту фальшивую риторику и знаем, к чему она привела во многих клубах.

Руководители QSI явно замешаны в совершении отвратительных преступлений, о чем свидетельствуют тысячи смертей порабощенных рабочих, которые работали на строительстве сооружений для чемпионата мира в этом году.

Мы до сих пор не знаем, каковы настоящие намерения QSI, но мы точно знаем, что ими движет не страсть к клубу, и поэтому мы будем бдительны и внимательны к действиям, которые совершают эти люди. Нам остается оставить вопрос в воздухе: примут ли члены правления "Браги" в обмен на "мнимое" повышение конкурентоспособности деньги, запятнанные кровью невинных?"