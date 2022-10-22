Бенфика благодаря ассисту экс-игрока Шахтера впервые за 3,5 года победила Порту

В рамках 10-го тура чемпионата Португалии лидеры соревнования "Порту" и "Бенфика" встречались на "Драгау".

Судьбу матча решил гол на 72-й минуте встречи, который забил Рафа Силва с передачи бывшего игрока донецкого "Шахтера" Давида Нереса. Отметим, что на тот момент "орлы" играли в большинстве, ведь на 27-й минуте был удален Эустакио за вторую желтую карточку.

Таким образом, "Бенфика" смогла прервать девятиматчевую безвыигрышную серию в поединках против "Порту". В последний раз перед вчерашней встречей лиссабонцы побеждали "драконов" еще в марте 2019 года. После этого команда из Порту семь раз праздновала победу и дважды играла вничью.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

Теперь "орлы" еще больше оторвались в турнирной таблице и сейчас лидируют в ней с 28 очками из 30 возможных. Вторым идет как раз "Порту", имея на шесть зачетных пунктов меньше.

В частности отметим, что для Давида Нереса этот асист стал 10-м результативным действием в текущем сезоне во всех турнирах (5+5).