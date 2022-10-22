Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика благодаря ассисту экс-игрока Шахтера впервые за 3,5 года победила Порту
"Орлы" увеличили лидерский отрыв во внутреннем первенстве
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура чемпионата Португалии лидеры соревнования "Порту" и "Бенфика" встречались на "Драгау".
Судьбу матча решил гол на 72-й минуте встречи, который забил Рафа Силва с передачи бывшего игрока донецкого "Шахтера" Давида Нереса. Отметим, что на тот момент "орлы" играли в большинстве, ведь на 27-й минуте был удален Эустакио за вторую желтую карточку.
Таким образом, "Бенфика" смогла прервать девятиматчевую безвыигрышную серию в поединках против "Порту". В последний раз перед вчерашней встречей лиссабонцы побеждали "драконов" еще в марте 2019 года. После этого команда из Порту семь раз праздновала победу и дважды играла вничью.
Обзор матча можно посмотреть здесь.
Теперь "орлы" еще больше оторвались в турнирной таблице и сейчас лидируют в ней с 28 очками из 30 возможных. Вторым идет как раз "Порту", имея на шесть зачетных пунктов меньше.
В частности отметим, что для Давида Нереса этот асист стал 10-м результативным действием в текущем сезоне во всех турнирах (5+5).
Популярное сейчас
- Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
- Кухаревич забил свой первый гол за Хиберниан - ВИДЕО
- Шойгу поговорил с главой Пентагона: обсуждали войне в Украине
- Бенфика получит дополнительный 1 млн евро за Яремчука
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО