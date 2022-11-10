Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Бенфики B поразил ворота оппонента мощным ударом со своей половины поля
Это нужно видеть
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 7 ноября, в матче 12-го тура Лиги Португалии 2 (третий по силе дивизион в стране) между "Трофенсе" и "Бенфикой В" болельщики увидели классный гол вратаря.
На 65-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу соперников 20-летний вратарь "орлов" Самуэль Соареш, выйдя за пределы своей штрафной, отважился на дальний удар по воротам "Трофенсе". Получилось результативно: снаряд попал в перекладину, а от нее отскочил во вратаря, после чего оказался в сетке ворот. Правда, мяч в итоге был записан как автогол именно кипера "Трофенсе".
Goalkeeper goal ????— B/R Football (@brfootball) November 7, 2022
(via @SLBenfica)pic.twitter.com/oxesj2MDRV
На 82-й минуте вторая команда "Бенфики" провела еще один гол и одержала победу в матче.
Популярное сейчас
- Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Снигиревка Николаевской области
- Цена вопроса - не менее трех миллиардов. Почему владельцы Ливерпуля готовы продать клуб
- Байден – про уход рф с Херсонщины, ожидания от республиканцев, самолеты США для ВСУ и действия Маска
- Воздушные Силы: Россия накапливает ракеты и готовит массированный удар по Украине
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО