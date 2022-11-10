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Голкипер Бенфики B поразил ворота оппонента мощным ударом со своей половины поля

Португалия
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(1 голосов)

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Голкипер Бенфики B поразил ворота оппонента мощным ударом со своей половины поля

Getty Images / Global Images Ukraine

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В понедельник, 7 ноября, в матче 12-го тура Лиги Португалии 2 (третий по силе дивизион в стране) между "Трофенсе" и "Бенфикой В" болельщики увидели классный гол вратаря.

На 65-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу соперников 20-летний вратарь "орлов" Самуэль Соареш, выйдя за пределы своей штрафной, отважился на дальний удар по воротам "Трофенсе". Получилось результативно: снаряд попал в перекладину, а от нее отскочил во вратаря, после чего оказался в сетке ворот. Правда, мяч в итоге был записан как автогол именно кипера "Трофенсе".

На 82-й минуте вторая команда "Бенфики" провела еще один гол и одержала победу в матче.

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В статье: Бенфика Б (Лиссабон)
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
10.11.2022 в 15:44
Інколи бувають ситуації в футболі шоб воротарю не пропустити - просто треба нічого не робити)
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