Голкипер Бенфики B поразил ворота оппонента мощным ударом со своей половины поля

В понедельник, 7 ноября, в матче 12-го тура Лиги Португалии 2 (третий по силе дивизион в стране) между "Трофенсе" и "Бенфикой В" болельщики увидели классный гол вратаря.

На 65-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу соперников 20-летний вратарь "орлов" Самуэль Соареш, выйдя за пределы своей штрафной, отважился на дальний удар по воротам "Трофенсе". Получилось результативно: снаряд попал в перекладину, а от нее отскочил во вратаря, после чего оказался в сетке ворот. Правда, мяч в итоге был записан как автогол именно кипера "Трофенсе".

На 82-й минуте вторая команда "Бенфики" провела еще один гол и одержала победу в матче.