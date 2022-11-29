Роналду запереживал: Спортинг продлил контракт с главным тренером

"Спортинг" обьъявил о продлении контракта с главным тренером Рубеном Аморимом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026-го.

Аморим выступал против подписания португальской легенды прошлым летом. Главный тренер считает, что под Криштиану придется перестраивать всю систему игры.

По сообщаениям СМИ, именно это стало главной причиной, почему Роналду так и не смог вернуться в "Спортинг" прошлым летом.

Тем не менее, уже осенью на вопрос журналиста о Криштиану Роналду, Аморим ответил:

"Всем в "Спортинге" он нравится, сказать особо нечего. Он сам определит свое будущее. Я не собираюсь рассказывать, как я смотрю на это. Летом стало очевидно, что не все идет по-моему. Есть клуб, есть структура".

Похоже на то, что возможность подписания Роналду "Спортингом", все же не стоит исключать.

Аморим возглавил "Спортинг" в марте 2020-го. При нем лиссабонский клуб впервые за 19 лет стал чемпионом, а также завоевал Суперкубок Португалии.