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Роналду запереживал: Спортинг продлил контракт с главным тренером

Португалия
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Путь в Португалию для Криштиану закрыт?

Роналду запереживал: Спортинг продлил контракт с главным тренером

Фото: twitter.com/Sporting_CP

Новина українською

"Спортинг" обьъявил о продлении контракта с главным тренером Рубеном Аморимом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026-го.

Аморим выступал против подписания португальской легенды прошлым летом. Главный тренер считает, что под Криштиану придется перестраивать всю систему игры.

По сообщаениям СМИ, именно это стало главной причиной, почему Роналду так и не смог вернуться в "Спортинг" прошлым летом.

Тем не менее, уже осенью на вопрос журналиста о Криштиану Роналду, Аморим ответил:

"Всем в "Спортинге" он нравится, сказать особо нечего.

Он сам определит свое будущее. Я не собираюсь рассказывать, как я смотрю на это. Летом стало очевидно, что не все идет по-моему. Есть клуб, есть структура".

Похоже на то, что возможность подписания Роналду "Спортингом", все же не стоит исключать.

Аморим возглавил "Спортинг" в марте 2020-го. При нем лиссабонский клуб впервые за 19 лет стал чемпионом, а также завоевал Суперкубок Португалии.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Рубен Аморим
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