Забивает ценой тяжелого столкновения Пулишич. США выходит вперед и пока выходит из группы

Кристиан Пулишич забивает мяч в ворота Ирана. США ведет в счете и выходит на второе место в группе.

Пулишич замкнул точный прострел, но столкнулся с вратарем сборной Ирана. Долго поднимался на ноги нападающий "Челси".

38' Кристиан Пулишич – 0:1.