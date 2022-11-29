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Забивает ценой тяжелого столкновения Пулишич. США выходит вперед и пока выходит из группы
Первый гол Пулишича на чемпионатах мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кристиан Пулишич забивает мяч в ворота Ирана. США ведет в счете и выходит на второе место в группе.
Пулишич замкнул точный прострел, но столкнулся с вратарем сборной Ирана. Долго поднимался на ноги нападающий "Челси".
38' Кристиан Пулишич – 0:1.
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