Фабрицио Романо: Тренер Португалии будет уволен в ближайшие дни

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения его команды в четвертьфинале ЧМ-2022 (от Марокко, 0:1) сообщил, что в ближайшее время улетает в Лиссабон, где обсудит свое будущее с президентом федерации футбола Португалии.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Сантуш будет уволен со своей должности.

Portugal coach Fernando Santos on his future: “Tomorrow I will fly to Lisbon and we will discuss with the president about my future, as always”. ???????????? #Qatar2022



Expectation is for Santos to be fired in the next days. pic.twitter.com/j9uxNcthDL