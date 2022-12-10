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Фабрицио Романо: Тренер Португалии будет уволен в ближайшие дни

Португалия
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В Лиссабоне состоится встреча с Президентом федерации

Фабрицио Романо: Тренер Португалии будет уволен в ближайшие дни

Фото: twitter.com/selecaoportugal

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения его команды в четвертьфинале ЧМ-2022 (от Марокко, 0:1) сообщил, что в ближайшее время улетает в Лиссабон, где обсудит свое будущее с президентом федерации футбола Португалии.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Сантуш будет уволен со своей должности.

Напомним, что Сантуш возглавляет сборную Португалии с сентября 2014-го года. Самым высоким его достижением является победа на чемпионате Европы 2016. Также он привел сборную Португалии к победе в Лиге наций 2018/19.

Напомним, что по итогу этого чемпионата мира многие известные тренеры уже покинули свои должности. В частности, со сборными простились Тите (Бразилия), Луи ван Гаал (Нидерланды), Луис Энрике (Испания), Роберто Мартинес (Бельгия).

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В статье: Португалия Фернанду Сантуш
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