Фабрицио Романо: Тренер Португалии будет уволен в ближайшие дни

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения его команды в четвертьфинале ЧМ-2022 (от Марокко, 0:1) сообщил, что в ближайшее время улетает в Лиссабон, где обсудит свое будущее с президентом федерации футбола Португалии.

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Сантуш будет уволен со своей должности.

Portugal coach Fernando Santos on his future: “Tomorrow I will fly to Lisbon and we will discuss with the president about my future, as always”. ???????????? #Qatar2022



Expectation is for Santos to be fired in the next days. pic.twitter.com/j9uxNcthDL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2022

Напомним, что Сантуш возглавляет сборную Португалии с сентября 2014-го года. Самым высоким его достижением является победа на чемпионате Европы 2016. Также он привел сборную Португалии к победе в Лиге наций 2018/19.

Напомним, что по итогу этого чемпионата мира многие известные тренеры уже покинули свои должности. В частности, со сборными простились Тите (Бразилия), Луи ван Гаал (Нидерланды), Луис Энрике (Испания), Роберто Мартинес (Бельгия).