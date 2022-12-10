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Фабрицио Романо: Тренер Португалии будет уволен в ближайшие дни
В Лиссабоне состоится встреча с Президентом федерации
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения его команды в четвертьфинале ЧМ-2022 (от Марокко, 0:1) сообщил, что в ближайшее время улетает в Лиссабон, где обсудит свое будущее с президентом федерации футбола Португалии.
Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Сантуш будет уволен со своей должности.
Portugal coach Fernando Santos on his future: “Tomorrow I will fly to Lisbon and we will discuss with the president about my future, as always”. ???????????? #Qatar2022— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2022
Expectation is for Santos to be fired in the next days. pic.twitter.com/j9uxNcthDL
Напомним, что Сантуш возглавляет сборную Португалии с сентября 2014-го года. Самым высоким его достижением является победа на чемпионате Европы 2016. Также он привел сборную Португалии к победе в Лиге наций 2018/19.
Напомним, что по итогу этого чемпионата мира многие известные тренеры уже покинули свои должности. В частности, со сборными простились Тите (Бразилия), Луи ван Гаал (Нидерланды), Луис Энрике (Испания), Роберто Мартинес (Бельгия).
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