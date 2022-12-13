Сантуш покинет сборную Португалии в ближайшие дни

Фернанду Сантуш покинет пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщается Notícias ao Minuto со ссылкой на A Bola.

Согласно данным источника, контракт с тренером, действующий до лета 2024 года, будет расторгнут в ближайшие дни. Федерация футбола Португалии уже приняла соответствующее решение. Отмечается, что расставание будет дружеским.

Источник также утверждает, что президент FPF Фернанду Гомеш уже начал искать нового тренера для сборной Португалии. В список кандидатов входят как португальские специалисты, так и иностранцы

Сантуш работает в сборной Португалии с 2014 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы в 2016 году. На ЧМ-2022 португальцы вылетели на стадии 1/4 финала, уступив команде Марокко (0:1).