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Сантуш покинет сборную Португалии в ближайшие дни

Португалия
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Расставание будет дружеским

Сантуш покинет сборную Португалии в ближайшие дни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фернанду Сантуш покинет пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщается Notícias ao Minuto со ссылкой на A Bola.

Согласно данным источника, контракт с тренером, действующий до лета 2024 года, будет расторгнут в ближайшие дни. Федерация футбола Португалии уже приняла соответствующее решение. Отмечается, что расставание будет дружеским.

Источник также утверждает, что президент FPF Фернанду Гомеш уже начал искать нового тренера для сборной Португалии. В список кандидатов входят как португальские специалисты, так и иностранцы

Сантуш работает в сборной Португалии с 2014 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы в 2016 году. На ЧМ-2022 португальцы вылетели на стадии 1/4 финала, уступив команде Марокко (0:1).

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В статье: Португалия Фернанду Сантуш
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Источник:
Notícias ao Minuto

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