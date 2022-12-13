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Моуриньо получил предложение возглавить сборную Португалии

Португалия
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При этом, руководители национальной Федерации не против, чтобы тренер совмещал работу в клубе и сборной

Моуриньо получил предложение возглавить сборную Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Одиозный португальский коуч Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии по футболу.

Как пишет итальянская La Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Португалии заинтересована в назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды. Представители организации уже связались с тренером.

Моуриньо предлагается совмещать работу в сборной и в "Роме", где Жозе является главным тренером. При этом отмечается, что самому коучу интересна такая возможность.

Помимо этого, в FPF изучают возможность перевода в главную команду наставника португальцев U21 Руя Жорже.

Напомним, что сборная Португалии сенсационно уступила сборной Марокко (1:0) в четвертьфинале ЧМ-2022, что и повлияло на отставку тренера португальцев.

Ранее сообщалось, что контракт с нынешним главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем будет расторгнут в ближайшие дни.

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В статье: Португалия Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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