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Моуриньо получил предложение возглавить сборную Португалии
При этом, руководители национальной Федерации не против, чтобы тренер совмещал работу в клубе и сборной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Одиозный португальский коуч Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии по футболу.
Как пишет итальянская La Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Португалии заинтересована в назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды. Представители организации уже связались с тренером.
Моуриньо предлагается совмещать работу в сборной и в "
Помимо этого, в FPF изучают возможность перевода в главную команду наставника португальцев U21 Руя Жорже.
Напомним, что сборная Португалии сенсационно уступила сборной Марокко (1:0) в четвертьфинале ЧМ-2022, что и повлияло на отставку тренера португальцев.
Ранее сообщалось, что контракт с нынешним главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем будет расторгнут в ближайшие дни.
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