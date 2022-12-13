Моуриньо получил предложение возглавить сборную Португалии

Одиозный португальский коуч Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии по футболу.

Как пишет итальянская La Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Португалии заинтересована в назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды. Представители организации уже связались с тренером.

Моуриньо предлагается совмещать работу в сборной и в " Роме ", где Жозе является главным тренером. При этом отмечается, что самому коучу интересна такая возможность.

Помимо этого, в FPF изучают возможность перевода в главную команду наставника португальцев U21 Руя Жорже.

Напомним, что сборная Португалии сенсационно уступила сборной Марокко (1:0) в четвертьфинале ЧМ-2022, что и повлияло на отставку тренера португальцев.

Ранее сообщалось, что контракт с нынешним главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем будет расторгнут в ближайшие дни.