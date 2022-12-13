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Моуриньо фаворит на должность главного тренера сборной Португалии
Провернуть его назначение будет тяжело
Stormzy
Жозе Моуриньо может стать главным тренером сборной Португалии, сообщает журналист CNN Portugal Бруну Андраде. В федерации футбола видят его фаворитом на вакантную должность.
Тем не менее, сделку будет тяжело заключить. Сообщалось, что Жозе будет совмещать работу в "Роме" и сборной Португалии.
Если же в федерации не удастся пригласить кого-то из топовых менеджеров, будет принято решение перевести Руя Жорже из молодежной команды в первую.
Журналист отмечает, что Вилаш Боаш, который свободен на рынке и регулярно проялвлял желание возглавить национальную команду, не является претендентом. Он сконцентрирован на том, чтобы баллотироваться в президенты "Порту".
José Mourinho é o favorito da FPF para suceder Fernando Santos, que caminha mesmo para deixar o cargo. Porém, não vai ser um acordo fácil de atingir. Se não houver avanços com um ou dois nomes de peso, a ideia, a princípio, passa por promover Rui Jorge— Bruno Andrade (@brunoandrd) December 13, 2022
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