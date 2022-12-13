Моуриньо фаворит на должность главного тренера сборной Португалии

Жозе Моуриньо может стать главным тренером сборной Португалии, сообщает журналист CNN Portugal Бруну Андраде. В федерации футбола видят его фаворитом на вакантную должность.

Тем не менее, сделку будет тяжело заключить. Сообщалось, что Жозе будет совмещать работу в "Роме" и сборной Португалии.

Если же в федерации не удастся пригласить кого-то из топовых менеджеров, будет принято решение перевести Руя Жорже из молодежной команды в первую.

Журналист отмечает, что Вилаш Боаш, который свободен на рынке и регулярно проялвлял желание возглавить национальную команду, не является претендентом. Он сконцентрирован на том, чтобы баллотироваться в президенты "Порту".