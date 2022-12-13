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Моуриньо фаворит на должность главного тренера сборной Португалии

Португалия
(1 голосов)

Провернуть его назначение будет тяжело

Моуриньо фаворит на должность главного тренера сборной Португалии

Stormzy

Новина українською

Жозе Моуриньо может стать главным тренером сборной Португалии, сообщает журналист CNN Portugal Бруну Андраде. В федерации футбола видят его фаворитом на вакантную должность.

Тем не менее, сделку будет тяжело заключить. Сообщалось, что Жозе будет совмещать работу в "Роме" и сборной Португалии.

Если же в федерации не удастся пригласить кого-то из топовых менеджеров, будет принято решение перевести Руя Жорже из молодежной команды в первую.

Журналист отмечает, что Вилаш Боаш, который свободен на рынке и регулярно проялвлял желание возглавить национальную команду, не является претендентом. Он сконцентрирован на том, чтобы баллотироваться в президенты "Порту".

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В статье: Португалия Жозе Моуриньо
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