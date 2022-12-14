Экс-коуч Шахтера составит конкуренцию Моуриньо за пост наставника сборной Португалии

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека также находится среди претендентов на должность главного тренера сборной Португалии. Об этом пишет Marca со ссылкой на A Bola.

По информации издания, экс-коуч "Шахтера" входит в список кандидатов федерации. Также рассматриваются менеджер "Ромы" Жозе Моуринью и Руй Жорже, возглавляющим сейчас молодежную национальную команду.

Что касается Моуринью, источник предоставил новую информацию о его потенциальном соглашении – проблемой может стать не только действующий контракт с "Ромой", но и зарплата, которую может попросить Жозе.

Также известно, что руководство местной федерации уже приняло решение о расторжении договора с Фернанду Сантушем после ЧМ-2022.