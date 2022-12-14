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Экс-коуч Шахтера составит конкуренцию Моуриньо за пост наставника сборной Португалии

Португалия
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Местная федерация футбола рассматривает несколько вариантов

Экс-коуч Шахтера составит конкуренцию Моуриньо за пост наставника сборной Португалии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека также находится среди претендентов на должность главного тренера сборной Португалии. Об этом пишет Marca со ссылкой на A Bola.

По информации издания, экс-коуч "Шахтера" входит в список кандидатов федерации. Также рассматриваются менеджер "Ромы" Жозе Моуринью и Руй Жорже, возглавляющим сейчас молодежную национальную команду.

Что касается Моуринью, источник предоставил новую информацию о его потенциальном соглашении – проблемой может стать не только действующий контракт с "Ромой", но и зарплата, которую может попросить Жозе.

Также известно, что руководство местной федерации уже приняло решение о расторжении договора с Фернанду Сантушем после ЧМ-2022.

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В статье: Португалия Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
Marca

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