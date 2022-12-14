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Экс-коуч Шахтера составит конкуренцию Моуриньо за пост наставника сборной Португалии
Местная федерация футбола рассматривает несколько вариантов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека также находится среди претендентов на должность главного тренера сборной Португалии. Об этом пишет Marca со ссылкой на A Bola.
По информации издания, экс-коуч "Шахтера" входит в список кандидатов федерации. Также рассматриваются менеджер "Ромы" Жозе Моуринью и Руй Жорже, возглавляющим сейчас молодежную национальную команду.
Что касается Моуринью, источник предоставил новую информацию о его потенциальном соглашении – проблемой может стать не только действующий контракт с "Ромой", но и зарплата, которую может попросить Жозе.
Также известно, что руководство местной федерации уже приняло решение о расторжении договора с Фернанду Сантушем после ЧМ-2022.
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