Сантуш и португальская федерация согласовали разрыв контракта - СМИ

Фернанду Сантуш досрочно покинет пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщает record.pt со ссылкой на собственные источники.

Фернанду Сантуш завершает свой восьмилетний цикл в национальной команде. Во главе сборной специалист выиграл Чемпионат Европы 2016 и Лигу наций 2019. у Сантуша был контракт до 2024 года, однако стороны согласовали досрочное расторжение контракта.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Португалии вылетела на четвертьфинальной стадии после поражения Марокко.