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Сантуш и португальская федерация согласовали разрыв контракта - СМИ
У чемпионов Европы 2016 года будет новый тренер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фернанду Сантуш досрочно покинет пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщает record.pt со ссылкой на собственные источники.
Фернанду Сантуш завершает свой восьмилетний цикл в национальной команде. Во главе сборной специалист выиграл Чемпионат Европы 2016 и Лигу наций 2019. у Сантуша был контракт до 2024 года, однако стороны согласовали досрочное расторжение контракта.
Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Португалии вылетела на четвертьфинальной стадии после поражения Марокко.
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