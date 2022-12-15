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Сантуш и португальская федерация согласовали разрыв контракта - СМИ

Португалия
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У чемпионов Европы 2016 года будет новый тренер

Сантуш и португальская федерация согласовали разрыв контракта - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Фернанду Сантуш досрочно покинет пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщает record.pt со ссылкой на собственные источники.

Фернанду Сантуш завершает свой восьмилетний цикл в национальной команде. Во главе сборной специалист выиграл Чемпионат Европы 2016 и Лигу наций 2019. у Сантуша был контракт до 2024 года, однако стороны согласовали досрочное расторжение контракта.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Португалии вылетела на четвертьфинальной стадии после поражения Марокко.

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В статье: Португалия Фернанду Сантуш
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