Ни один клуб ЛЧ не заинтересован в подписании Роналду

Португальская звезда Криштиану Роналду продолжает оставаться в статусе свободного агента и самостоятельно тренироваться. Сейчас он все еще находится на тренировочной базе "Реала", где и поддерживает форму.

По информации as.com, на данный момент ни один клуб Лиги чемпионов не заинтересован в подписании футболиста. Португалец хотел вернуться в ЛЧ еще летом, когда делал запрос на трансфер у боссов МЮ. Однако заинтересованных в его подписании не нашлось.

Наибольший интерес в межсезонье к Криштиану проявляли дортмундская "Боруссия", "Наполи" и "Челси". Немцы тогда сделали ставку на Себастьяна Аллера, который на девять лет младше. Владельцы англичан рассматривали этот вариант, однако против перехода был тогдашний главный тренер Томас Тухель. Итальянцам при покупке КриРо пришлось бы расстаться с Виктором Осимхеном, что для них было неприемлемо.

По ходу Чемпионата мира ходили слухи о возможном продолжении карьеры в "Аль-Насре" – клубу отказал сам Роналду. Единственным клубом, готовым сейчас вступить в переговоры с Криштиану, выступает катарский "Аль-Садд", цвета которого защищают Санти Касорла и Андре Айю.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду дал скандальное интервью, в котором подверг критике владельцев и руководителей "Манчестер Юнайтед". Через несколько дней после этого клуб объявил о расторжении контракта с игроком. В конце Мундиаля футболист стал запасным в сборной Португалии.