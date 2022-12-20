Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии – Marca

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не намерен уходить из национальной команды. Об этом сообщает Marca.

Согласно информации издания, окружение 37-летнего футболиста указывает на то, что возможной его целью может стать выступление на чемпионате мира-2026 года. В то же время португалец очень тяжело переживает неудачу на Мундиале-2022, учитывая, что турнир выиграла сборная Аргентины и его главный соперник Лионель Месси.

Интересно, что в 2026 году Роналду исполнится 41 год.

Напомним, Криштиану находится в статусе свободного агента с ноября, после того как покинул "Манчестер Юнайтед" из-за скандального интервью, в котором раскритиковал главного тренера и руководство клуба.